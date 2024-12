O horário em que saberemos a decisão da reunião entre Alberto Guerra e Renato Portaluppi

Mandatário e técnico vão definir o futuro nesta segunda. Jefferson Botega / Agencia RBS

A aguardada reunião entre Alberto Guerra e Renato Portaluppi será no final da manhã desta segunda-feira (9). E não terá a presença de nenhuma outra pessoa. Somente o presidente e o técnico deverão estar no encontro que definirá o futuro do comandante da casamata.

Pelo que foi apurado pela coluna, não houve nenhuma conversa definitiva sobre a situação até o momento.

Leia Mais Renato Portaluppi fica no Grêmio? Acompanhe ao vivo as últimas informações

Por mais que algumas pistas tenham sido dadas nas coletivas da noite de domingo (8), na Arena, especialmente quando Guerra falou de maneira geral sobre final de ciclos, as duas partes não bateram o martelo sobre o que vai acontecer.

Por isso a reunião desta manhã é cercada de expectativa. Guerra e Renato pela primeira vez vão efetivamente sentar para definir a questão.

Nos últimos dias, muitas questões aconteceram. Na direção, opiniões diferentes. Alguns entendendo que o final de ciclo é o melhor. Outros com a opinião de que a continuidade é o caminho mais preciso, principalmente pelo fato do Gauchão estar próximo. Por isso, chegaram a ter conversas informais sobre o que poderia ser feito para 2025.

Alguns jogadores também conversaram com o técnico para tentar entender o que irá acontecer. Já Renato vai para a reunião para ouvir o que Alberto Guerra tem para dizer. Depois disso, dará também a sua opinião.

O resultado disso tudo deverá sair por volta de meio-dia. Provavelmente no horário do almoço os torcedores saberão se Renato continua no Grêmio ou se o time terá outro técnico na próxima temporada.