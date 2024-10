Com dois gols e uma assistência, Deyverson foi o grande nome da goleada do Atlético-MG por 3 a 0 contra o River Plate, em Belo Horizonte, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. A curiosidade é que em julho deste ano o centroavante foi analisado pelo Grêmio. No entanto, a negociação não avançou.