Jürgen Klopp, histórico técnico do Borussia Dortmund, voltou ao clube no último final de semana, comandando o time em um jogo festivo no Signal Iduna Park. A partida foi realizada em homenagem aos ex-jogadores Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszcek, que estão aposentados. A curiosidade é que Lucas Barrios, ex-centroavante do Grêmio, esteve em campo participando da festa e, inclusive, marcou dois gols.