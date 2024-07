A repercussão após a eliminação do Brasil na Copa América

A longa madrugada de domingo (7) em Las Vegas, após a eliminação do Brasil para o Uruguai na Copa América, teve muitas explicações e reflexões sobre o momento da Seleção Brasileira. A equipe se despede do torneio após o empate em 0 a 0 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 2 para a Celeste. O ambiente ficou ainda mais pesado pela sequência de resultados negativos, incluindo eliminação na última Copa do Mundo e a campanha fraca nas eliminatórias para o Mundial de 2026.