Como foi a reunião para tratar das obras no entorno da Arena do Grêmio 

Uma reunião nesta sexta-feira (28) tratou das obras no entorno da Arena do Grêmio, que começaram a ser realizadas concomitantemente a construção do estádio — desde 2007 —, não foram concluídas e atualmente vivem um imbróglio na Justiça. O encontro, realizado na própria casa do Tricolor, teve participação de diversas autoridades, como Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Sebastiao Melo, prefeito de Porto Alegre, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e da gestão da Arena.