A concorrência do River Plate não durou, e o Inter está muito próximo de anunciar a contratação de Borré. Mesmo com dinheiro das vendas de Beltrán para a Fiorentina (22 milhões de euros), De La Cruz para o Flamengo (16 milhões de dólares) e Echeverri para o Grupo City (18 milhões de euros, além da possibilidade de mais 9 milhões de euros por metas atingidas), o clube argentino não conseguiu mudar a escolha do centroavante.