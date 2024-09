A maratona não é só corrida

O impacto gerado por um evento com a dimensão de uma maratona vai muito além do dia da prova. Para se ter uma ideia do que estou querendo dizer, vou recorrer ao que ocorreu em Porto Alegre no ano passado. Os mais de 16 mil corredores que participaram da maratona, grande parte de fora do Estado, representaram uma ocupação superior a 85% da rede hoteleira da capital gaúcha. Além disso, eles circularam pela cidade, movimentaram o comércio local, visitaram pontos turísticos e desfrutaram dos bares e restaurantes ao longo de, pelo menos, um final de semana.