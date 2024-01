O presidente da comissão de arbitragem do FGF, Leandro Vuaden, concedeu entrevista ao Show dos Esportes desta terça-feira (16) e enalteceu o momento do quadro de árbitros do Rio Grande do Sul. Isso porque o Estado passa a ter dois novos nomes com escudo da FIFA em 2024. O árbitro Rafael Klein e a assistente Maíra Moreira, que se juntam a Anderson Daronco, Rafael da Silva Alves e Daniel Bins.