Uma grande mudança começa a ser colocada em prática no futebol sul-americano nesta terça-feira (24). A partir do duelo argentino entre River Plate e Lanús, o árbitro assistente de vídeo (AV) começará a ser utilizado na Libertadores. O mesmo vai ocorrer no confronto de quarta-feira (25) entre Barcelona-EQU e Grêmio .

Tenho certeza de que esta é a maior alteração já ocorrida na história das regras do futebol. Haverá uma série de mudanças no andamento do jogo a partir do uso do recurso eletrônico e o impacto será radical para os bandeiras.