O nó que Roger Machado precisa desatar no Inter o quanto antes

O que há com Thiago Maia? Compreendo que é começo de temporada. Mas veja Alan Patrick, Wesley, Borré, o próprio Bernabei. A cada jogo, percebe-se avanços. Estão cada vez mais soltos. Thiago Maia, não.

Se Thiago Maia não der sinal de vida, Roger terá de achar outra alternativa , seja com Bruno Henrique ou redesenhando o time.

A solução para a lateral direita passa por contratar . Há o risco de acertar ou errar no reforço, mas o caminho é este.

No meio-campo é mais complicado. É um nó que Roger Machado precisa desatar o quanto antes.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.