São Raimundo-RR x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (19), às 19h30min, para enfrentar o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa do Brasil. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Escalações confirmadas

O Grêmio está escalado para enfrentar o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Lucas Esteves e Cristian Olivera estreiam como titulares no time de Gustavo Quinteros. Outros recém-contratados, Wagner Leonardo e Amuzu começam no banco.

O Grêmio entra em campo com: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

No banco, estão à disposição: Gabriel Grando, João Lucas, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery, Camilo, Dodi, Edenilson, Monsalve, Amuzu, André Henrique e Arezo.

O São Raimundo irá a campo com: Carlos Henrique; Luã, Guigui, Vera Cruz e Klebinho; Belão, Bazílio e Felipe; Guilherme, Ygor e Railson.

Arbitragem para São Raimundo x Grêmio

Gustavo Ervino Bauermann (SC), auxiliado por Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC).

Onde assistir a São Raimundo x Grêmio

Como chegam São Raimundo x Grêmio

São Raimundo

O time roraimense divide suas atenções com o Estadual e com a Copa Verde. A equipe vem de vitória sobre o Amazonas, por 2 a 0, pelas quartas de final do torneio regional. Enquanto, no Roraimão, ainda não estreou.

Grêmio

O Tricolor vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, na última rodada da fase classificatória do Gauchão. O Grêmio está classificado às semifinais, e agora enfrentará o Juventude nos mata-matas.

Quanto a Copa do Brasil paga?

Além do início da busca pelo sexto título da Copa do Brasil, o duelo entre São Raimundo e Grêmio envolve uma quantia milionária. O time que avançar à segunda fase irá embolsar R$ 1.874.250 como premiação da CBF.

Pela cota de participação na primeira fase, o Grêmio já ganhou R$ 1.543.500. O São Raimundo, por outro lado, ganhou R$ 830 mil — o clube roraimense faz parte Grupo III (participantes da Série C, D e outros).

Na Copa do Brasil, o campeão poderá acumular até R$ 101 milhões. Quem vencer entre São Raimundo e Grêmio irá enfrentar o vitorioso entre Barcelona de Ilhéus e Athletic, que jogam em 25 de fevereiro.

Valores para clubes participantes da Copa do Brasil para 2025

1ª fase | 80 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase | 40 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

Grupo II (Série B): R$ 77.175.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000