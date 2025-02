O tempo e o inusitado Grêmio novo

Treinador argentino contará com cinco novas opções no elenco.

Sem exagero, é um novo Grêmio o que vem aí com a carruagem em andamento, sem contar João Lucas e Cuéllar. Estes já estrearam.

Além dos novos métodos e processos, são cinco contratações que Gustavo Quinteros precisa encaixar no time rapidamente, a tempo de colher algo no Gauchão: o zagueiro Luan Cândido , o lateral-esquerdo Lucas Esteves , o volante Camilo e os atacantes Cristian Olivera e Francis Amuzu .

No mínimo quatro serão titulares : Luan Cândido, Lucas Esteves, Cristian Olivera e Cuéllar. Não duvido que Amuzu entre nessa conta, saindo Aravena.

É meio time. Seria incomum todos funcionarem ao mesmo tempo, se houver tempo para inscrever a tropa toda no Gauchão.

Antes, era um novo time porque o jeito de jogar é diferente. As digitais de Quinteros estão ali. Agora, além disso, há as peças novas. É um inusitado Grêmio novo . E março nem chegou ainda.

