Desgaste e estorvo: a caravana do Grêmio até Roraima

Quinteros comanda o Tricolor na estreia da Copa do Brasil 2025, contra o São-Raimundo-RR.

Em 1979, Cacá Diegues lançou Bye Bye Brasil, filme que até hoje figura entre as maiores bilheterias do cinema nacional. Uma trupe de artistas populares singrava o país rumo ao Norte no chão batido da Transamazônica, rodovia elefante branco que consumiu milhões sem nunca ter sido concluída pela ditadura militar.