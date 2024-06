O duelo de Copa do Mundo para o Grêmio nesta semana

O jogo desta quarta-feira (26), em Goiânia, é Copa do Mundo. Não apenas pela tabela em si. Conforme os resultados paralelos, o Grêmio pode sair do Z-4 se ganhar. Tem uma simbologia aí. No rebaixamento de 2021, o Grêmio passou o campeonato inteiro na zona. Sair logo dessa condição é fundamental. Mas a importância vai além: em todos os outros buracos vividos por Renato no clube, ele sempre conseguiu remobilização imediata, no jogo seguinte pós-ápice da crise — como agora: derrota em Gre-Nal e vice-lanterna.