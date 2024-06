Não sem sofrimento, o Inter está vivo na Sul-Americana. Com um show da torcida, de longe o melhor da noite, o clube escapou de um tombo que seria terrível para o emocional na temporada. Venceu o Delfín, candidato a rebaixamento no Equador, por 1 a 0. O Alfredo Jaconi lotou na volta colorada ao RS e o time se livrou da eliminação na primeira fase do torneio. Agora, terá de passar pela repescagem, contra o Rosario Central, para finalmente chegar às oitavas, quando já terá o Beira-Rio à disposição, em agosto.