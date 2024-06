O preço da maratona pós-retomada surge com força. No Inter, Alan Patrick, Alario e Mauricio caíram no departamento médico em 24 horas. No Grêmio, lesão mesmo é a de Diego Costa, mas o cansaço de alguns titulares que Renato tem de repetir por não contar com reposição é óbvio. O gás acabou no segundo tempo, diante do Flamengo.