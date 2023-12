Em entrevista ao podcast de sua filha, Carol, Renato Portaluppi afirmou que não armaria seus times conforme a ideia de jogo de Fernando Diniz. Nada pessoal, bem longe disso. Só discordou do conceito de posse de bola radical e de sair tocando lá de trás. Aí veio a indústria do corte nas redes sociais e, editado, fora de contexto, ampliado por comentários de internautas que não viram nem o trecho editado, a fala do técnico do Grêmio ficou parecendo agressiva.