É mesmo difícil precisar graus de dificuldade. Ou compará-la com outras de épocas diversas, mas o certo é que a divulgação mundial foi espontânea. E o que a moveu foi a beleza, agilidade e força de manter o braço de ferro no torpedo fulminante desferido por Ariel.

E um detalhe, para mim o mais impressionante. A defesa para a eternidade se deu a menos de um metro de distância do chute. O mais incrível mesmo é que Marcelo jamais tira os olhos da bola. É um grau de atenção e frieza quase anormais. Danrlei, o rei do reflexo e do raciocínio rápido, disse que ainda não acredita no que viu.