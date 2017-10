Já tive 14 anos. É a idade do bullying, de fato. Até os 12, meninos são crianças. A partir daí, tudo muda – o corpo, a mente, o espírito, a vontade. Os meninos agora estão em outro mundo. Ou melhor: agora eles estão no mundo. Antes, o mais importante de suas vidas era a família. Os pais estavam no centro da existência, e a rotina, mais do que bem-vinda, era necessária. Agora, não. Agora, os amigos e as meninas ocupam firmemente o centro. Nada é mais precioso do que ser amado pelo grupo. A vida é competitiva, os pais ficaram para trás e na frente há o desconhecido.