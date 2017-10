Isso me lembra a história que já contei do Alfredo, que, de aniversário, ganhou dos amigos uma boneca inflável. Os amigos queriam caçoar do Alfredo, mas ele acabou se afeiçoando à boneca, com ela fazia amor todas as noites, e se satisfazia à plenitude. Chamava-a de Tábata. Mas um dia, depois de longa viagem, voltou para casa com tanta saudade, que, no afã das lides do prazer, deu uma mordida mais entusiasmada no bico do seio esquerdo dela e a furou. A boneca amante saiu voando e apitando pelo quarto, para desespero do Alfredo, que colheu o corpo flácido do chão e correu para o borracheiro mais próximo.