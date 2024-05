Antes da maior catástrofe climática do Brasil, a enchente de 2024, os sons tinham outro significado para todos nós. A tragédia mudou o estigma que nos causava medo, ânsia e sobressalto. As sirenes da polícia indicavam que havia uma operação policial em curso. A movimentação de caminhões verdes era um exercício das Forças Armadas. O barulho de jet skis significava que alguém estava se divertindo. Caminhão vermelho dos bombeiros era sinal de que ele rumava para um local em chamas. O som do motor do barco poderia indicar pescaria. Remos batendo na água eram sinal de que alguém estava praticando esporte. O giro de hélices era sinal de que alguém estava aproveitando a visão panorâmica de um helicóptero. O ronco de caminhões nas estradas era sinal claro de que a produção estava sendo transportada e a economia estava em movimento.