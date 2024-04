Claro como a luz do dia, a mídia tradicional não é mais a mesma. Não é preciso ser um gênio para deduzir isso. O mundo está mudando e, junto com ele, nossa profissão. Outro dia encontrei um ex-colega que me disse que, na época dele, era melhor. Respeitosamente, discordei e respondi: “Nossa época foi boa, mas já passou. Vamos olhar para frente e reconhecer que a melhor fase é a atual e assim sucessivamente”.