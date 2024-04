A internet esculhambou com o 1º de abril. Não que o prazer cruel de fazer os outros de bobos tenha se tornado anacrônico de uma hora para a outra ou que as vítimas em potencial tenham se dado conta de que, eureka!, podem evitar o mico de embarcar em fake news aprendendo a checar informações (saiba como no final deste texto), mas porque hoje é quase impossível atravessar um dia inteiro conectado sem desconfiar, ou ter certeza, de que alguém está tentando nos passar a conversa. Nas redes sociais, todo dia é Dia da Mentira.