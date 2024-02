Foi um daqueles casos de amor ao primeiro acorde. George Gershwin (1898 -1937) tinha apenas 25 anos e já era famoso como compositor popular quando recebeu uma encomenda, em cima do laço, para compor uma peça musical que misturasse elementos do jazz e da música clássica. O espetáculo coletivo, intitulado Um Experimento em Música Moderna, seria apresentado no Aeolian Hall, em Nova York, no dia 12 de fevereiro de 1924. A ideia era mostrar para um público pouco acostumado ao jazz, na época ainda associado à vida boêmia, que o novo ritmo merecia ser levado a sério pela elite branca da cidade.