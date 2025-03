Momento do Grêmio diminui a festa do Inter

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo pelo título do Gauchão 2025. André Ávila / Agencia RBS

Poucas vezes se viu tamanho protagonismo de uma equipe no clássico Gre-Nal. Todos sabem que o Inter vive melhor momento e fez uma vantagem muito expressiva na Arena. Essa lógica, no entanto, incrivelmente, diminuiu a importância do jogo decisivo deste domingo (16). O assunto é o Grêmio e os seus problemas.

O título colorado, merecido, se vier, perde valor diante das grandes dificuldades do Tricolor, que, em razão de todos os problemas, valoriza pouco a decisão. O torcedor gremista demonstra nesse momento uma grande preocupação com o futuro, enquanto o do Inter tenta supervalorizar o título regional, entregando ao jogo mais importância que ele tem.

O Grêmio, por tudo, leva o confronto como o início de um novo momento ou o fim de ciclo, claramente pensando em algo além do Beira-Rio. Futebol, na maioria das vezes, é uma luta de narrativas e cada um defende o que entende ser mais importante, e o Tricolor faz bem em pensar na verdadeira importância de ter um trabalho mais eficiente.

Isso não invalida, claro, uma vitória no domingo, mas, mesmo se isso ocorrer, vamos dar ao fato o tamanho que ele tem. O Grêmio precisa melhorar para o restante desta temporada. A força do clube não deve depender de uma ou outra atuação, ou até mesmo de um ou outro título estadual, que, curiosamente, o Grêmio empilhou nos últimos anos — o que não trouxe grandes benefícios ao clube.