Os primeiros nomes especulados para Grêmio indicam o que o clube quer

Renato conversou com a imprensa após sair do Grêmio.

Renato Portaluppi não é mais o técnico do Grêmio. A sua saída foi confirmada no final da manhã desta segunda-feira logo após uma reunião com a presença do presidente Alberto Guerra. Logo após o anúncio, vários nomes surgiram no noticiário tricolor. As possibilidades já indicam o que o Grêmio quer para o futuro.