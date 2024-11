O Grêmio saiu aliviado da Arena do Palmeiras. Uma derrota de 1 a 0 para o time da casa saiu barata para a equipe treinada por Renato Portaluppi. Foram 35 oportunidades de gol do Palmeiras e a melhor atuação do goleiro Marchesín com a camisa tricolor. Com o resultado, o Grêmio chegou à 16ª derrota neste Campeonato Brasileiro.