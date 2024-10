A velha ideia que voltou à pauta do Grêmio

Os bons resultados contra Botafogo e Fortaleza recolocaram um velho assunto na pauta do Grêmio. O retorno do 3-5-2, com um meia mais marcador no lado direito, é a nova (e velha) escolha do técnico Renato para o restante do Campeonato Brasileiro. Essa, no entanto, é uma discussão antiga nos bastidores e, também, entre os torcedores. O que o Grêmio deve fazer com o seu futuro.