A maior verdade dita por Renato Portaluppi

Em meio à crise do Grêmio no Campeonato Brasileiro, os torcedores e os bastidores do clube parecem estar tontos atrás de explicações para o péssimo rendimento do time neste momento da temporada. Esse exercício é natural para uma equipe que joga tão pouco e que fez tantos investimentos. Existe, no entanto, no meio da crise, uma grande verdade dita pelo técnico Renato Portaluppi e que precisa ser analisada com calma.