O bom momento do Inter no Campeonato Brasileiro reascendeu uma velha discussão que, por muito tempo, alimentou a discórdia entre os gremistas. Os técnicos Roger Machado e Renato Portaluppi foram tratados como antíteses pelos torcedores. O fato de terem dividido os bastidores do clube nos últimos anos, por óbvio, definiu essa conversa.