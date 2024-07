A solução que ninguém esperava no Grêmio

Foram muitos os nomes especulados no Grêmio nos últimos dias. A ideia de reforçar o time consome os gremistas e todos sabem que a evolução da equipe de Renato passa exatamente por mais opções. A dificuldade financeira, no entanto, complica os negócios e os nomes citados, um a um, parecem deixar o noticiário tricolor sem grandes perspectivas. Diante disso, uma velha solução toma forma no ambiente do Tricolor.