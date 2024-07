A vexatória derrota do Grêmio para o Juventude dobrou a pressão sobre o trabalho da diretoria e do técnico Renato Portaluppi. Após o jogo, o treinador tricolor revelou que abriu uma conversa sobre o seu futuro no clube e foi interrompido pelos dirigentes, que garantiram a continuidade e a confiança no trabalho realizado até aqui.