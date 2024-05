O Show dos Esportes da Rádio Gaúcha relatou, nesta quinta-feira (23), uma diferença importante entre os discursos de Grêmio e Inter no que diz respeito a ambição dos clubes para o restante da temporada. O Tricolor parece mais comedido, e o Colorado segue com grandes objetivos até o restante do ano. E, por isso, abre-se a discussão.