A limpeza das áreas internas do Beira-Rio começará na semana que vem, conforme o balanço divulgado pelo Inter nesta quinta-feira (23). Devido aos danos na infraestrutura, o estádio segue sem água e energia elétrica, e não há previsão de retorno para ambas. A direção estima retomar as atividades do complexo esportivo entre 60 e 90 dias.