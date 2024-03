Depois da longa busca por reforços para agregar ao grupo, o Grêmio precisará arrecadar com vendas. Saídas já são esperadas na Arena para as próximas janelas europeias e não deverão causar surpresas em nós, torcedores. Precisando equilibrar as contas e garantir um fluxo de caixa adequado, o Tricolor inclui no orçamento 11 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) oriundo da venda de jogadores.