A noite do Grêmio teve apenas uma boa notícia: o resultado. O 1 a 0 sobre o Juventude escancarou problemas e o time de Renato terminou a partida com todos os jogadores dentro da área se defendendo da pressão do time caxiense. Além disso, Soteldo, o único que cria soluções ofensivas para o Tricolor, deixou o gramado sentindo uma lesão muscular que indica grande preocupação.