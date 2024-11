O "trunfo" do Grêmio neste final de temporada

Um time de futebol ganha respeito quando mostra continuidade, repetição de movimentos e consistências coletivas. Essa prática se dá pelo trabalho organizado e constante. Saber a escalação de uma equipe é mérito e caminho encurtado para as vitórias. Pois, no Grêmio, o trunfo para os momentos finais do Campeonato Brasileiro é uma antítese dessa premissa. A surpresa é a grande virtude do técnico Renato para os últimos jogos da competição.