É seguro trocar mensagens com ex?

Uma leitora compartilhou sua inquietação sobre o fato de o marido trocar mensagens com uma ex-namorada pelas redes sociais. Ela revelou sentir-se ameaçada e desconfiada com essa interação.

Confira no vídeo acima a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora está chateada porque seu marido troca ideias com a ex pelas redes sociais. Ela está desconfiada, se sente ameaçada.

É uma polêmica quando você volta a reestabelecer contato com quem você já teve um relacionamento. E tudo depende das circunstâncias. Primeiro, se essa conversa sempre parte de momentos ruins da sua relação com ele.

Se isso acontece, significa que ele apenas espera uma brecha de discórdia para abrir a guarda e voltar a dar chance ao passado. É perigoso. Vocês discutem e ele fala com a ex, tentando recuperar uma intimidade, uma compreensão, uma paciência que existia no romance antigo.

Ele está estabelecendo uma comparação entre você e a ex. Isso poderá trazer a separação. Porque mesmo que ele não expresse, admita, ele está dividido. E um coração dividido não é de ninguém.

Um coração dividido é um terreno baldio. Ele pode dizer que é uma boa pessoa, ex, que sempre foi alguém educado, respeitoso. Mas, quando as conversas são muito frequentes, algo tem.

Porque não é uma amizade que se manteve ao longo do tempo. É uma amizade que surge do nada, de novo, do túnel. Eles não eram amigos sempre. De repente, voltaram a ser amigos. E por que voltaram a ser amigos?

Existe uma mudança de comportamento, uma ruptura de padrão. O que faz gerar o ciúme, o que faz gerar a quebra de confiança. Se ele fosse amigo da ex sempre e expressasse, verbalizasse isso, olha, é minha amiga, nosso contato é ameno, é restrito, é sobre determinados assuntos, não é toda hora.

Não vejo mal nenhum. Mas, se surgiu um elo sem explicação, é que ele está procurando a ex. Aí é caso pensado. Aí é preocupante".