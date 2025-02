Uma leitora abriu o coração: ela relatou o fim do casamento depois que o marido a traiu com uma mulher 20 anos mais jovem. Ela se pergunta: como superar e seguir em frente?

Confira no vídeo acima a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora diz que foi trocada por uma mulher 20 anos mais jovem. Um casamento de 15 anos acabou por uma traição. E ele traiu com a namorada do primo.

Pois é, estar com a pessoa errada é desastre. Você sai da relação muito pior do que quando entrou. Não dá para entregar tudo a alguém, não dá para trabalhar secretamente de graça para o outro. Dando suporte, criando os filhos, carregando a casa, largando o emprego para a dedicação exclusiva ao lar. Envolvidas em tarefas noturnas para o sucesso alheio.

Seu caso é um clássico da ingratidão. A parceria que formou o patrimônio da mais completa simplicidade é posta de lado assim que encontra a prosperidade. Não foi isso.

Repare que ele largou o casamento por uma jovem de 20 anos a menos. Vinte anos. A idade que deveria você ter quando começou o romance com ele. Seu ex vai repetir tudo o que fez com você, agora com a amante, a ex-namorada do primo.

O narcisismo é cíclico. Repete vidas com personagens diferentes, apenas mudando a mão de obra. Mas não pense que ele se transformou da água para o vinho. Que caiu em tentação. Que ficou estranho de repente. Ele já era assim desde sempre.

Só que você estava ocupada demais cuidando da casa para enxergar. A prova é que ele roubou a namorada do seu primo. Arrumando um álibi caseiro, quem convivia com vocês, para agravar a infidelidade. A infidelidade que acontecia sobre seu nariz.

Ele quis humilhar. Ele desejou descartá-la. Era parte de um projeto antigo de manipulação. Usar até não precisar mais. Usar até onde me convém.

Daqui a um tempo você terá o dobro de riqueza que conquistou no casamento. Porque pela primeira vez estará vivendo para o seu benefício. Se conseguiu tudo para ele, imagine o que é capaz de realizar para si mesma".