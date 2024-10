Faz tempo que estou preocupado com a situação do Ensino Superior privado. Estamos presenciando o fechamento em sequência de cursos e faculdades no Estado. Agora, é a tradicional Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) que encerra seus cursos de graduação, um cenário muito triste. Assista, acima, ao meu comentário na Rádio Gaúcha sobre o assunto.