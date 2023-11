Eu aspirava a ser carteiro.

Acabei sendo poeta.



Quando pequeno, eu me emocionava com aquela figura vestida de amarelo e azul, com boné e sacola de pano.



Ela parecia conhecer todas as ruas, os quintais, onde tinha cachorro bravo ou só a placa de cachorro bravo para assustar intrusos.



Ela tinha a permissão de apertar as campainhas e interfones, sonho de qualquer criança, e não ser escorraçada como em um trote.



Ela tinha a autorização de observar as pessoas, de mudar a vida das pessoas com um bilhete de amor, ou uma aprovação de concurso, ou uma admissão de emprego, ou um cartão de um amigo distante.