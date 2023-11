Minha esposa costuma ler o jornal para seu pai. Ele está acamado há quatro anos, com sequelas da parada cardíaca. Não fala, circula apenas de cadeira de rodas e tem restritos seus movimentos de parte do corpo.



Ela preserva, oralmente, o hábito paterno de acompanhar as últimas notícias. A toalha de mesa e os cadernos de jornal abertos formam o mesmo tecido no café da manhã entre os dois.



Só que Beatriz escolhe as manchetes. Não quer desanimar Jair, não quer tirar dele a esperança no mundo.