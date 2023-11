O sexto rei de Portugal, Dom Dinis, conhecido como Rei Lavrador, foi um dos maiores entusiastas para a plantação de pinhais, aumentando a área florestal da Mata Nacional de Leiria com a meta de um pinhal para cada português.



Ele estendeu a área iniciada pelo seu pai Dom Afonso, substituindo o pinheiro manso pelo bravo, a fim de não só abastecer as populações de madeira, mas também evitar que a areia cobrisse as terras aráveis.



O que ele não esperava é que sua atitude seria premonitória e decisiva para as descobertas marítimas, séculos depois.