Eu queria ressarcir o taxista gremista que me deu 102 reais quando lhe paguei com uma nota de cem reais uma corrida de 36 reais.



Escrevi na minha coluna de ontem que eu devia 66 reais a ele. Ou seja, eu errei novamente o troco para um troco errado. O correto é 38 reais.



Com imensa alegria, tive mais uma demonstração do quanto a nossa página é lida. Nossos leitores, antes das 8h, avisaram-me do engano. Foram dezenas de e-mails ao longo do dia. Eu me senti carinhosamente cuidado.