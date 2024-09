Sem estação nenhuma funcionando, Porto Alegre agora tem prazo para compra de novos equipamentos para medir a qualidade do ar 

Gravataí, Canoas, Esteio, Triunfo, Guaíba — e só! Essas são as cidades gaúchas com monitoramento de qualidade do ar a partir de estações automáticas. Porto Alegre não está na lista, e não é de hoje. Tem uma reportagem publicada aqui em GZH, em 2014, que já mostrava que das oito estações, apenas uma funcionava. Desde 2015 nenhuma operava.