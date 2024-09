Gaúcha terá debate em todas as cidades com possibilidade de segundo turno 

A Rádio Gaúcha realiza ao longo do mês de setembro uma série de debates com os candidatos a prefeito em Porto Alegre e em outras cidades do interior. O primeiro será em Caxias do Sul, com mediação de Alessandro Valim. Canoas, cidade que pode ter segundo turno, terá debate na segunda-feira, dia 16. Pelotas, Rio Grande e Santa Maria também terão momento de discussão de propostas para as cidades, com mediação do jornalista Leandro Staudt.