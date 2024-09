De olho no tempo dos outros: a estratégia dos candidatos no Debate da Gaúcha

Se teve um ponto que mexeu com a atenção dos candidatos no Debate da Gaúcha foi o da gestão do tempo dos confrontos. Dessa vez a regra previa dois cronômetros durante os duelos. A cada fala, o tempo corria. As super atentas Renata Cardoso e Jovana Dullius, produtoras da rádio, ficaram responsáveis por esta missão nada fácil. Elas nem piscavam para acionar ou parar o equipamento a cada intervenção dos candidatos.