A Olimpíada já começou. Sim, estamos fechando o ciclo Paris 2024 com a chamada cereja no bolo que são propriamente os Jogos. A partir do dia 24, em diversos pontos da França, milhares de atletas, sejam eles integrantes de delegação, jornalistas e espectadores estarão percorrendo o país das revoluções, das artes, da moda, de uma miscigenação cada vez maior e mais marcante em busca do sonho olímpico, seja ele uma medalha ou não.