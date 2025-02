Parceria entre Dennis e Luísa Sonza entra na disputa pelo hit da temporada

Dennis e Luísa Sonza apresentaram "Motinha 2.0" no bloco Modo Surto, em São Paulo, no domingo passado.

Candidata a hit do Carnaval, Motinha 2.0 (Mete Marcha), parceria entre Dennis e a gaúcha Luísa Sonza , alcançou o Top 5 do Spotify Brasil. No cenário internacional, a música ocupa a 17ª posição no Spotify Portugal.

Com mais de 25 milhões de streams combinados entre áudio e vídeo, Motinha 2.0 domina os rankings das plataformas: ocupa a 4ª posição no Apple Music Brasil, está entre as músicas em alta no YouTube (5ª posição) e foi a 2ª maior estreia musical da semana na plataforma. No Deezer Brasil, figura na 6ª posição, enquanto no Amazon Music Brasil aparece na 25ª colocação.