Tem casal de ex-BBBs voando as tranças no Alegrete. Em seu perfil oficial no Instagram, Isabelle Nogueira, terceira colocada no BBB 24, mostrou toda a preparação para a viagem e a chegada na terra natal do namorado, o gaúcho Matteus Amaral, vice-campeão do reality show da Globo. Ela finalmente vai conhecer a família e os amigos do amado.